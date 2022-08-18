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小馬青少棒／新北市隊敗部復仇 晉級冠軍戰
新北市隊這次在小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽第3度與美國賓州隊交手，今天靠著投手呂冠緯投4.2局無失分，加上李承諺單場2安、3打點，率隊以6比1勝出，晉級冠軍戰。
新北市隊收下冠軍戰門票後，接下來將與墨西哥蒙特雷（Monterrey）隊爭冠。
美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽在美國賓州華盛頓舉行，新北市隊這次以二重國中球員為主，搭配新泰國中好手一同出征，比賽共10隊參賽，採雙敗淘汰賽制。
新北市隊首戰擊敗波多黎各隊後，第2戰不敵美國賓州約翰鎮（Johnstown）落入敗部，已無退路的新北市隊先是以12比0擊敗美國密西根州貝郡（BayCounty），隨後與美國賓州隊再度碰頭，以7比3扳回一城，完成甜蜜復仇。
在攸關冠軍戰門票一役，新北市隊再度遭遇到美國賓州隊，派出投手呂冠緯扛起先發重任。
新北市隊開賽內野守備出現亂流，出現2次失誤，所幸未造成失分，而1局下隨即把握機會，開路先鋒洪偉哲敲安後，隨即趁著對手失誤，攻占一、三壘，李承諺擊出內野滾地球帶有1分打點，幫助球隊先馳得點。
新北市隊3局下同樣靠著對手守備失誤，製造得分契機，林鑫宏、李承諺安打串連，再添1分；新北市隊第5、6局都有攻勢，合計進帳4分，而美國賓州隊僅靠著6局上陽春全壘打，攻下1分，最終新北市隊就以6比1勝出。
新北市隊此役動用3任投手，先發投手呂冠緯投4.2局僅被敲3支安打、無失分，另有2次三振和1次保送；李承諺中繼1.1局挨1轟、掉1分，潘庭皓後援1局無失分，聯手守住勝利。
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