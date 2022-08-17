中職／剩6天觸發羅力條款 羅力：非常榮幸

生涯第101勝入袋，富邦悍將隊羅力超越謝長亨獨居聯盟勝投榜第3，距離集滿9季年資也只剩下倒數6天，即將觸發「羅力條款」，成為中職史上第1位不受洋將限制的外籍球員，羅力說：「非常榮幸。」

羅力今晚在桃園球場繳出7局無失分好投，被敲5支安打，另有7次三振，沒有保送，幫助球隊以5：0擊敗樂天桃猿隊，奪得本季第4勝、生涯第101勝。

羅力表示，能夠獨居勝投榜第3非常榮幸，每場比賽自己都是按部就班，呈現出最好的自己，不去多想勝投的事，「就是每天努力，慢慢累積成績。」

這場只投了84球，還有續投空間，不過羅力表示，6局投完就感覺到下背部有點緊繃，不希望狀況變嚴重，所以7局投完後就交給隊友。

有別於前一場對猿隊5局失5分，今晚羅力又展現出應有的壓制力，總教練丘昌榮表示，前一場主要是被林泓育敲出的三分砲較為致命，「他是有經驗的投手，這一場有做出修正。」

悍將團隊敲出12支安打也讓球迷眼睛一亮，面對猿隊10勝投手狂威，6局敲出9支安打，攻下4分，丘昌榮低調說：「才一場而已，還要再多幾場，要像對方那麼會打才行。」

攻克狂威的關鍵，丘昌榮認為是中心棒次申皓瑋、范國宸、戴培峰的串連，「加上羅力壓制對方，狂威投起來比較沒那麼輕鬆。」

羅力將在8月23日達到本季一軍登錄81天，生涯集滿9年年資，羅力對此表示：「不知道確切日子，但知道這一天快到了，很酷，也很榮幸，希望一切順利，雖然說起來很重複，但還是要每天努力才能達成。」