中職／數字反了？悍將猛敲12安 羅力好投封鎖王者桃猿

年度勝率第一的樂天桃猿隊今晚在桃園球場面對墊底的富邦悍將隊，戰局未如想像發展，悍將靠著投手羅力先發7局壓制，加上打線猛敲12支安打，戴培峰貢獻3分打點，以5：0拿下勝利，賞給猿隊下半季第3敗。

37歲的羅力今晚面對狂猿打線，投完7局雖被敲出5支安打，但都沒有失血，倚賴7次三振阻斷攻勢，而且沒有投出任何保送，投84球有65顆好球，好球率極高。

羅力7月23日拿下生涯第100場勝投後，連續2場對上猿隊都槓龜，吞下1敗，另一場8.1局失1分非責失卻無關勝敗，今晚在桃園棒球場是8月第3度交手，終於拿下本季第4勝。

悍將在2局上錯過一次得點圈有人機會，3局上沒再放過，1出局一、三壘有人，范國宸安打加上戴培峰滾地推進，各拿下1分打點。

5局上場景類似，一樣1出局一、三壘有人，范國宸的一壘安打先敲回1分，戴培峰再敲出二壘安打，敲回第2分，只不過范國宸搶攻本壘遭到觸殺；少拿的一分，悍將在7局上補起，2出局二壘有人時，戴培峰又敲出1分打點安打。