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中職／成晉消失的第5安 曾總確定提出申訴
樂天桃猿隊成晉的生涯最多單場5支安打紀錄，雖因最後打席被記為失誤而破滅，但還有機會討回來，總教練曾豪駒今天表示，確定會提出申訴，因為球季結算獎項，「有可能就差這1支安打。」
猿隊昨晚敲出20支安打，以11：2擊敗統一獅隊，林立單場3安打，成晉更猛，敲出4支安打，8局下最後打席敲出的強勁滾地球，最後被記為三壘手失誤，無緣締造生涯單場最多安打紀錄。
不過成晉仍以3成38打擊率險勝隊友林立的3成37，站上聯盟第一，猿隊在打擊獎項進入「內戰」但更是良性競爭，曾豪駒認為該提出的申訴還是要提出，「有可能兩人差距，最後就是差這1支安打，當然還是要到最後才知道。」
從休息區的角度看，曾豪駒認為有機會是安打，擊球速度快，「申訴一定會申訴，但以往沒過的機率比較高，還是尊重紀錄組的判決。」
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