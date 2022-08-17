中職／接手經營悍將理髮廳 范米特：把事業傳下去

富邦悍將理髮廳重新開始營業，投手范米特的好手藝有羅力、富蘭戈兩位忠實顧客，近期郭俊麟、賴智垣也找上門，范米特笑說：「把大家剪得帥一點，打球也會更有自信。」

悍將過去洋將如索沙、優瑪，都常常幫隊友理髮，范米特也知道這個「傳統」，他說：「把這個事業傳承下去，讓隊友不用煩惱找理髮師。」

富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG

理髮技能如何習得？范米特表示，從2010年開始在職棒出賽，就習慣自己剪頭髮，也會幫隊友剪，經過這些年技術磨練得越來越好，「也幫自己省了不少錢，是滿不錯的技能。」

來到台灣後，范米特認為自己幫富蘭戈剪的成績不錯，羅力因為頭髮比較捲、頭頂髮量多，「像丘巴卡（星際大戰人物）那樣，比較不好剪，亞洲髮質比較直，比較好剪。」

郭俊麟看到范米特幫羅力、富蘭戈剪頭髮，剛好自己頭髮兩側也該修了，因此找上門，剪完之後郭俊麟說：「滿不錯的，他很認真在修。」

賴智垣則是看到郭俊麟的成果才跟進，他說：「剪完感覺滿帥的，問他要多少錢，他說不用擔心，不收費。」范米特走慢工出細活路線，賴智垣笑說：「他都慢慢推，說怕太快一不小心就過頭了。」

除了剪髮外，范米特透露自己還有另一項棒球以外的得意技術，「我很會吹泡泡糖，不過台灣這邊的口香糖比較吹不出大泡泡。」

富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG