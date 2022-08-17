聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／接手經營悍將理髮廳 范米特：把事業傳下去
富邦悍將理髮廳重新開始營業，投手范米特的好手藝有羅力、富蘭戈兩位忠實顧客，近期郭俊麟、賴智垣也找上門，范米特笑說：「把大家剪得帥一點，打球也會更有自信。」
悍將過去洋將如索沙、優瑪，都常常幫隊友理髮，范米特也知道這個「傳統」，他說：「把這個事業傳承下去，讓隊友不用煩惱找理髮師。」
理髮技能如何習得？范米特表示，從2010年開始在職棒出賽，就習慣自己剪頭髮，也會幫隊友剪，經過這些年技術磨練得越來越好，「也幫自己省了不少錢，是滿不錯的技能。」
來到台灣後，范米特認為自己幫富蘭戈剪的成績不錯，羅力因為頭髮比較捲、頭頂髮量多，「像丘巴卡（星際大戰人物）那樣，比較不好剪，亞洲髮質比較直，比較好剪。」
郭俊麟看到范米特幫羅力、富蘭戈剪頭髮，剛好自己頭髮兩側也該修了，因此找上門，剪完之後郭俊麟說：「滿不錯的，他很認真在修。」
賴智垣則是看到郭俊麟的成果才跟進，他說：「剪完感覺滿帥的，問他要多少錢，他說不用擔心，不收費。」范米特走慢工出細活路線，賴智垣笑說：「他都慢慢推，說怕太快一不小心就過頭了。」
除了剪髮外，范米特透露自己還有另一項棒球以外的得意技術，「我很會吹泡泡糖，不過台灣這邊的口香糖比較吹不出大泡泡。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言