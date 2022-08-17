快訊

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／接手經營悍將理髮廳 范米特：把事業傳下去

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊投手范米特。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手范米特。記者陳正興／攝影

富邦悍將理髮廳重新開始營業，投手范米特的好手藝有羅力、富蘭戈兩位忠實顧客，近期郭俊麟、賴智垣也找上門，范米特笑說：「把大家剪得帥一點，打球也會更有自信。」

悍將過去洋將如索沙、優瑪，都常常幫隊友理髮，范米特也知道這個「傳統」，他說：「把這個事業傳承下去，讓隊友不用煩惱找理髮師。」

富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG
富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG

理髮技能如何習得？范米特表示，從2010年開始在職棒出賽，就習慣自己剪頭髮，也會幫隊友剪，經過這些年技術磨練得越來越好，「也幫自己省了不少錢，是滿不錯的技能。」

來到台灣後，范米特認為自己幫富蘭戈剪的成績不錯，羅力因為頭髮比較捲、頭頂髮量多，「像丘巴卡（星際大戰人物）那樣，比較不好剪，亞洲髮質比較直，比較好剪。」

郭俊麟看到范米特幫羅力、富蘭戈剪頭髮，剛好自己頭髮兩側也該修了，因此找上門，剪完之後郭俊麟說：「滿不錯的，他很認真在修。」

賴智垣則是看到郭俊麟的成果才跟進，他說：「剪完感覺滿帥的，問他要多少錢，他說不用擔心，不收費。」范米特走慢工出細活路線，賴智垣笑說：「他都慢慢推，說怕太快一不小心就過頭了。」

除了剪髮外，范米特透露自己還有另一項棒球以外的得意技術，「我很會吹泡泡糖，不過台灣這邊的口香糖比較吹不出大泡泡。」

富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG
富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG

富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG
富邦悍將隊投手范米特幫隊友郭俊麟理髮。圖／取自郭俊麟かくしゅんりん IG

郭俊麟 羅力 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將郭俊麟技術性下二軍 升上投手李建勳

中職／對悍將打線有信心 郭俊麟挨轟仍覺得有機會

中職／奇景！羅力罕見投到暴走 投手丘上拋手套遭警告

中職／郭俊麟預購首勝商品 想送給U12國手學弟莊博淵

相關新聞

中職／林哲瑄回來了！穿整套球衣「很想回到球場」

富邦悍將隊林哲瑄回來了！開刀完雖然還沒拆線，林哲瑄還是從上周就開始跟一軍行動，穿上整套球衣在休息室幫隊友加油，按耐不住的...

中職／讓江少慶、陳仕朋多休息 李子強扛先發

富邦悍將隊明天先發投手是原本不在輪值的李子強，讓陳仕朋、江少慶的休息天數可以拉長，誰本周能夠放假一天？總教練丘昌榮表示，...

中職／新洋投泰樂完成簽約 中信兄弟5洋將在手

中信兄弟隊第五號洋將來了，兄弟球團今日宣布，已與新洋將泰樂（Tyler Viza）完成簽約，預計本月底抵達台灣，進行後續...

中職／接手經營悍將理髮廳 范米特：把事業傳下去

富邦悍將理髮廳重新開始營業，投手范米特的好手藝有羅力、富蘭戈兩位忠實顧客，近期郭俊麟、賴智垣也找上門，范米特笑說：「把大...

中職／成晉消失的第5安 曾總確定提出申訴

樂天桃猿隊成晉的生涯最多單場5支安打紀錄，雖因最後打席被記為失誤而破滅，但還有機會討回來，總教練曾豪駒今天表示，確定會提...

日職／大王開轟啦！王柏融確診歸隊二軍開砲

日本職棒火腿隊台將「大王」王柏融今天在二軍出賽，2打數1安打，就是一發陽春砲，幫助火腿隊拉開到2：0領先養樂多隊，確診歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。