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中職／新洋投泰樂完成簽約 中信兄弟5洋將在手

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊新洋將泰樂（Tyler Viza）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋將泰樂（Tyler Viza）。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊第五號洋將來了，兄弟球團今日宣布，已與新洋將泰樂（Tyler Viza）完成簽約，預計本月底抵達台灣，進行後續隔離程序，球團表示，期待泰樂的加入，與兄弟們一同迎戰下半季賽事。

27歲的泰樂是來自美國的右投手，身高190公分，體重90公斤，今年於美國職棒明尼蘇達雙城隊2A及3A都有出賽，2A投球成績為18.1局，5勝0敗，防禦率0.49，送出29次三振、6次保送；3A投球成績為20.1局，3勝0敗，防禦率7.08，送出21次三振、7次保送。

中信兄弟另一位新洋投麥力德（Michael Mariot）已於8月上旬抵達台灣，今日完成隔離前往體檢，通過後預計將隨隊一軍訓練。加上現有的投手德保拉（José De Paula）、牧田和久及野手福來喜（Francisco Peña），共有5人競爭。

中信兄弟 雙城 德保拉

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