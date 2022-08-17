中職／讓江少慶、陳仕朋多休息 李子強扛先發

富邦悍將隊明天先發投手是原本不在輪值的李子強，讓陳仕朋、江少慶的休息天數可以拉長，誰本周能夠放假一天？總教練丘昌榮表示，還在討論中。

悍將目前一軍先發是范米特、羅力、江少慶、陳仕朋、郭俊麟，郭俊麟在13日先發完後技術性降二軍，本周四場今天由羅力打頭陣，但明天選擇由李子強先發。

悍將投手教練林正豐解釋，陳仕朋前一場先發完之後，身體有點不舒服，為了保險起見讓他多休息，因此讓李子強先上，至於這是否代表陳仕朋或江少慶本周輪休一次？林正豐表示，兩人中有一人本周沒投到的話，就是下周第一戰先發。

江少慶前一場表現不盡理想，8月14日對味全龍隊先發4.2局掉3分，是否會是本周跳過先發的人選？丘昌榮表示，都還在討論中，「因為這周只有四場比賽，想讓他調整一下，相信他自己也很想把狀況調整回來。」