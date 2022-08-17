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日職／大王開轟啦！王柏融確診歸隊二軍開砲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台將「大王」王柏融今天在二軍出賽，2打數1安打，就是一發陽春砲。 截圖自影片
日本職棒火腿隊台將「大王」王柏融今天在二軍出賽，2打數1安打，就是一發陽春砲。 截圖自影片

日本職棒火腿隊台將「大王」王柏融今天在二軍出賽，2打數1安打，就是一發陽春砲，幫助火腿隊拉開到2：0領先養樂多隊，確診歸隊後很快找回好手感。

王柏融在7月24日因染疫關係被下放二軍，休息到8月14日才首度在二軍出賽，今天是確診後的第三場二軍出賽，擔任先發第6棒、指定打擊。

王柏融的首打席在2局下敲出中外野飛球出局，4局下同樣把球敲到中外野，但讓對手沒有守備機會，一棒將養樂多隊先發投手吉田大喜投出的138公里速球，敲出全壘打牆，也讓火腿隊在1：0領先下再追加1分。

王柏融後來在5局下被石井一成代打換下，今日總計2打數1安打，1打點、1得分，確診後3場出賽累計6打數2安打，在二軍打擊率目前為3成10，累積3發全壘打、10分打點。

王柏融二軍敲第3轟 火腿遭養樂多逆轉

【中央社／台北17日電】

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融歷經染疫後，今天二軍出戰養樂多隊，敲出本季在二軍第3轟、也是確診後首轟，兩隊激戰至延長賽，火腿隊以6比9遭逆轉輸球。

王柏融本季一軍出賽機會不多，7月回到一軍後，同月24日因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而暫時脫離戰線，復出後先在二軍調整，前2戰4打數1安打。

王柏融今天迎戰東京養樂多燕子一役，重返先發打線，擔任第6棒、打指定打擊，2局下敲成中外野飛球出局後，第4局敲出中外野方向的陽春全壘打，開啟火腿隊4分大局，第5局輪到王柏融打擊時，火腿隊改派石井一成代打。

王柏融前一次在二軍開轟是在今年6月24日，此役2打數唯一的安打就是全壘打，賽後打擊率3成10。

火腿隊前8局結束以6比3領先，養樂多隊9局上展開反攻，靠著2支安打、2次保送，加上對手失誤，添得3分，扳平戰局，養樂多隊延長賽10局上再度展開攻勢，拿下3分，最終以3分差取勝。

王柏融 火腿

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