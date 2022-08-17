小馬青少棒／一日2勝甜蜜復仇 新北市隊拚決賽門票

新北市隊在小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，靠著延長賽8局上攻下5分奠定勝基，以7比3擊敗美國賓州隊，兩隊台灣時間今晚10時將再度碰頭，爭奪決賽門票。

美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽在美國賓州華盛頓舉行，包括新北市代表隊在內，共10隊參加，採雙敗淘汰賽制，而新北市隊這次以二重國中球員為主，結合新泰國中好手組成代表隊參賽。

新北市隊首戰以6比1擊敗波多黎各隊，第2戰以2比4輸給美國賓州約翰鎮（Johnstown）落入敗部，新北市隊在當地時間16日一日2戰，5局提前以12比0擊敗美國密西根州貝郡（Bay County），保住晉級機會。

新北市隊稍作休息後，與美國賓州約翰鎮再度碰頭，首局靠著對手失誤、暴投，先攻下1分，2局上楊文瑋、張邵軍敲安，添得1分。

美國賓州隊5局下靠著2支安打，搶下1分，6局下再敲出陽春全壘打，扳成2比2平手。

雙方鏖戰至延長賽第8局，新北市隊趁著對方投手出現亂流，連續3支安打攻占滿壘，石正侑選到保送，攻下超前分，孫凱宥獲得觸身球保送，再添1分，隨後再靠著2個保送和安打追加分數，單局一口氣進帳5分。

新北市隊隨後守住領先優勢，8局下僅讓美國賓州隊追回1分，新北市隊最終就以7比3勝出，完成甜蜜復仇，而兩隊台灣時間今晚10時將再度狹路相逢，爭奪決賽入場券。