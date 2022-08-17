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棒球／林子偉留美加盟獨聯長島鴨隊 官網歡迎「子海嘯」到來
旅美台將林子偉日前遭大都會隊釋出，決定繼續留在美國找機會，今天確定轉戰獨立聯盟，加盟大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），官網也歡迎「子海嘯」的來到。
林子偉今年與大都會隊簽下小聯盟合約，雖然一度升上3A，但數度受到傷勢影響，在12日遭到釋出，3A累積出賽28場，打擊率1成52。
林子偉所屬經紀公司表示，會協助他繼續留在美國尋求機會，而長島鴨隊今天在官方推特宣布簽下林子偉及塞爾莫（Jose Sermo），今年返台加盟中職的味全龍隊投手林凱威，先前也曾待過長島鴨隊。
TRANSACTIONS: We have signed infielders Tzu-Wei Lin and Jose Sermo!— Long Island Ducks (@LIDucks) 2022年8月16日
Lin, 'The Tzunami', spent five seasons in @MLB with the @RedSox and @Twins. Sermo was named the MVP of @AA_Baseball in 2018 and hit a career-high 29 homers last year with the @SiouxCityXs. pic.twitter.com/GtyvW1xge8
長島鴨隊在歡迎林子偉加入時，也特別提及他先前在大聯盟掀起熱潮時的「子海嘯（Tzunami）」綽號，林子偉曾在紅襪隊發光發熱，後來轉戰雙城隊，在大聯盟5個球季累計出賽102場，打擊率2成23、1轟、12分打點。
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