中職／跨過強投指標 黃子鵬不想讓10勝變「洋投限定」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊黃子鵬。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊「老虎」黃子鵬今天面對統一獅隊先發7局失2分，幫助猿隊以11：2贏球，他也成為今年第一個10勝本土投手，對於跨過如同強投認證的10勝門檻，他用溫柔的語調發表霸氣宣言，「 我覺得洋將能做到的，我們也要想辦法做到，不要讓它變成一個很高的標準。」

黃子鵬去年以9勝結算，已是土投中的佼佼者，今年成績更上一層樓，本季首度叩關10勝一次就上手；總教練曾豪駒賽後恭喜子弟兵完成第一個10勝球季，也希望他可以繼續穩定下去。

對於職棒生涯能留下10勝賽季，黃子鵬坦言以前從沒想過，「都是做夢、自己想爽的那種。」此役闖關成功，他感謝隊友幫忙打了很多分數，投起球來壓力相對較小，守備也幫了很多忙，「每場比賽，他們都會有一些漂亮的美技，真的很感謝他們。」

生涯首度完成10勝賽季，黃子鵬不多想其中意義，「10勝都是外界給的目標，無形中變成門檻。我覺得洋將能做到的，我們也要想辦法做到，不要讓他變成一個很高的標準。」

黃子鵬近期好事上門，昨天剛揭曉老婆腹中的第二胎是女兒，他也透露昨天在公佈性別派對的意外，「碰！的時候氣球要往上飛，結果往下，我看地上有一顆藍色的，想說是男生嗎？結果不是，旁邊都是粉紅色的，所以是我自己狀況外。」今天拿下第10勝，他也笑答：「很開心，今天運氣好也要感謝女兒。」

黃子鵬 樂天桃猿 統一獅

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