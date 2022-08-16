中職／消失的單場第5安 成晉好直率：沒差，都4支了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
成晉單場4安打，賽後以3成38打擊率站上首位。記者季相儒／攝影
成晉單場4安打，賽後以3成38打擊率站上首位。記者季相儒／攝影

最後一打席眼看打穿三壘防線，最終被記為三壘手的失誤，讓樂天桃猿隊外野手成晉今天停留在4支安打，無緣改寫個人最佳，總教練曾豪駒坦言：「我們看是安打成分高」，成晉的第一反應很直率，「沒差，都4支了。」

猿隊今天敲出20支安打，以11：2虐殺統一獅隊，目前在各項打擊榜上相爭的林立、成晉都有好表現，林立3安打，成晉更猛，前4打席都是安打，第6打席眼看出現今天的第5支安打，最終計分板上跳動的是獅隊的失誤欄位。

曾豪駒表示，「我們這邊會再看看是不是有機會，還是要取決於記錄組的決定，但我們看是安打的成分滿高。」

成晉生涯單場最多安打就是4支，今天未出現單場第5安，他一點都不在意，「沒關係啦！球隊贏球比較重要，球隊近況也維持不錯，希望可以一場一場累積，季後賽可以展現出來。」

賽後成晉以打擊率3成38居榜首，林立3成37緊追在後，安打榜則是林立的93安領先成晉的89安，對於這場猿隊內戰，曾豪駒當然樂見，「他們兩個就是良性競爭」。

成晉認為球季還很漫長，年底再來檢視數據，他也透露林立對自己的重要性有多巨大，「他在我前面，其實給我滿多目標和方向，讓我可以很放心去面對這個打席，站上打擊區不會害怕，更清楚自己攻擊策略。」他說球隊的學長從不藏私，「出發點都是想要讓中生代、新生代可以銜接起來，讓球隊是好的循環。」

林立 曾豪駒

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