中職／賀10勝猛虎的誕生 桃猿20安、11分虐殺獅子軍

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手黃子鵬。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊投手黃子鵬。記者季相儒／攝影

黃子鵬今天正式變身「十勝猛虎」，先發7局失2分，樂天桃猿隊為他的勝投瘋狂上保險，11名上場野手全「猿」敲安，暴打20支安打以11：2擊敗統一獅隊。

獅隊由「金孫」古林睿煬先發，只投2局、失2分（責失1分）退場，先是第一局「立晉連線」接連靠保送、安打上壘，朱育賢打向二壘的彈跳球造成陳重廷的失誤，猿隊先馳得點，第2局則是郭永維保送、陳晨威的安打之後，被成晉的安打再失血。

獅隊第3局早早啟動牛棚，猿隊持續攻城掠地，王鏡銘、劉予承各失4分，猿隊打線用全場20支安打，給予黃子鵬滿出來的支援，前5局都有分數進帳，全力護航他的10勝之旅。

聯盟打擊榜領先的「成晉連線」，此役有成晉4安打、林立3安打，帶動一波波攻勢，猿隊前5局都有分數進帳，打到第8局張閔勛敲安，11名上場野手都有安打，成晉敲4安打獲選單場MVP。

黃子鵬先發7局被敲7安打、失2分，這是他本季第14場優質先發，跟進隊友狂威的腳步，拿下本季第10勝、並列勝投王，不僅是今年土投第一人，也是他生涯第一個10勝賽季。

黃子鵬 樂天桃猿

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