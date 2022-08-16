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中職／最強救火隊！陳柏豪7局無失分 生涯首奪先發勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊投手陳柏豪先發7局無失分，拿下生涯第一場先發勝。報系資料照
中信兄弟隊投手陳柏豪先發7局無失分，拿下生涯第一場先發勝。報系資料照

中信兄弟隊的救火部隊很強，陳柏豪今天對味全龍隊繳出7局無失分極好投，兄弟在8局上及時有分數進帳，終場以5：0擊敗龍隊，陳柏豪拿下生涯第一場先發勝。

兄弟因疫情重創投手戰力，陳柏豪連續第3周代班先發，今天面對龍隊繳出一場生涯代表作，先發7局共用87球，只被敲出2安打、無失分，與龍隊洋投鋼龍相互抗衡，兩隊計分板一路掛蛋。

鋼龍先發7局共用94球，被敲3安打、無失分，送出6K，在0：0之際退場，確定他的個人勝場停留在9勝。

龍隊由林凱威接手第8局，也是在此時戰局開始生變，一出局後被連續4棒敲出安打，林書逸的安打一棒帶有2分打點為兄弟開張分數，周思齊的安打再掃回2分，聯手鞏固陳柏豪的勝投。

陳柏豪生涯前3場先發吞下0勝2敗、防禦率4.91，藉一仗取得第一場先發勝；林凱威則是中繼0.2局被敲5安打、狂失4分，吞下在中職的第1敗。

林凱威 周思齊

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