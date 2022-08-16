圖輯／中職 樂天桃猿5局暫時10：1大幅度領先統一獅

樂天桃猿今天在桃園主場出戰來訪的統一獅，樂天桃猿派出黃子鵬先發對上統一獅的古林睿煬。樂天桃猿隊先發投手黃子鵬目前投完5局失 分，統一獅隊先發投手古林睿煬只投完2局失2分（1分責失）就退場，換上王鏡銘中繼1.1局失4分退場，換上劉予承中繼1局失4分，再換上楊孟沅中繼。1局下樂天桃猿隊三壘跑者林立靠著統一獅二壘手失誤回本壘得分；2局下樂天桃猿隊成晉擊出1分打點安打；3局上統一獅隊林子豪擊出高飛犧牲打攻下1分；3局下樂天桃猿隊余德龍擊出1分打點安打，郭永維擊出1分打點內野安打；4局下樂天桃猿隊陳俊秀擊出1分打點安打，再靠著統一獅隊投手暴投再得1分；5局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點二壘安打，成晉擊出1分打點安打，蔡鎮宇擊出2分打點安打。目前5局結束暫時樂天桃猿以10：1領先統一獅。 統一獅隊王鏡銘中繼1.1局失4分退場。記者季相儒／攝影 5局下樂天桃猿隊林立衝回本壘得分。記者季相儒／攝影 5局下樂天桃猿隊成晉擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影 統一獅隊劉予承中繼1局失4分。記者季相儒／攝影