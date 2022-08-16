日職／吳念庭打擊熄火 西武擊敗軟銀

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰福岡軟銀鷹，3打數無安打，打擊熄火，西武獅隊靠著捕手森友哉2分砲，最終以2比0勝出。

西武獅隊與福岡軟銀鷹目前在太平洋聯盟戰績分居前2名，兩隊今天在西武巨蛋交手，前一場單場2安打的吳念庭，此役先發第7棒、守一壘。

吳念庭今天3局下敲成中外野飛球出局，5局下擊成二壘方向滾地球，第7局則揮出飛球遭到接殺，此役3打數無安打，賽後打擊率2成20。

西武獅隊靠著森友哉4局下2分打點全壘打，以2比0獲勝，先發投手高橋光成投6局無失分，被敲出5安，另有2次保送和6次三振，拿下勝投。

另外，吳念庭官方臉書粉絲團今天也分享西武獅的官方商品部推出最新的吳念庭個人商品，包括衣服、毛巾、手提袋等。

特別的是，吳念庭的商品除了印有名字外，還有先前吳念庭表現穩定的那段期間，只要敲出安打，就有球迷在網路留言稱「每日任務達成」，以及吳念庭受訪時常說「真是太好了」，這2句話也出現在商品上。