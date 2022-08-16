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中職／味全龍移師雲林首戰！球迷超嗨擠爆場外

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
睽違1年，職業棒球賽今日起接連3場強勢回歸斗六棒球場，許多球迷早早就到場外排隊等入場，可見職棒魅力強大。記者陳苡葳／攝影
睽違1年，職業棒球賽今日起接連3場強勢回歸斗六棒球場，許多球迷早早就到場外排隊等入場，可見職棒魅力強大。記者陳苡葳／攝影

職棒球員日前因新竹棒球場地施工不良不慎受傷，原定味全龍主場的3場比賽進而移師到雲林斗六棒球場，副縣長謝淑亞今晚6點半為球賽開球，宣告連三天球賽開跑，龍隊將對戰中信兄弟、統一獅，精采可期。

睽違1年，職業棒球賽今日起接連3場強勢回歸斗六棒球場，賽前1小時已有許多球迷在外排隊，長長人龍可見職棒魅力強大，眾人已迫不及待進場為選手加油。

斗六棒球場是國際標準球場，面積7.47公頃，有1萬5千個座位，且有雙層看台，17年前完工啟用，曾多次舉辦中華職棒賽事和國際賽，去年因疫情，未能舉辦相關賽事。

謝淑亞今天說，縣長張麗善先前獲悉龍隊主場賽將移至雲林時，隨率隊進球場總體檢，並請維運廠商補強不足之處，喜悅迎接今天的到來。

教育處長邱孝文說，因應雨季，球員休息區排水溝加強清淤，地墊維護整新且增設選手廁所防滑地墊，照明狀況檢視無誤，也安裝投手倒數計時器、室內牛棚影像等設備，讓每場球賽都能在安全環境下順利進行。

斗六棒球場賽事日程，8月16日中信兄弟vs.味全龍，8月17日中信兄弟vs. 味全龍，8月18日統一7-ELEVEn獅vs.味全龍；10月5日則是富邦悍將vs.味全龍。

睽違1年，職業棒球賽今日起接連3場強勢回歸斗六棒球場，許多球迷早早就到場外排隊等入場，可見職棒魅力強大。記者陳苡葳／攝影
睽違1年，職業棒球賽今日起接連3場強勢回歸斗六棒球場，許多球迷早早就到場外排隊等入場，可見職棒魅力強大。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六棒球場今日賽程是中信兄弟對戰味全龍。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六棒球場今日賽程是中信兄弟對戰味全龍。記者陳苡葳／攝影

新竹棒球場 味全龍 中信兄弟

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