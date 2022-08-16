中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

桃園棒球場今天又因燈柱熄滅導致比賽中斷，打到3局下，隨著余德龍的安打飛向右外野，左外野燈柱同時熄滅，這已是桃園球場今年第二次因熄燈而中斷比賽。

猿隊、獅隊今天在桃園過招，比賽打到3局下，獅隊由王鏡銘接手投球，因1安打、1保送形成一、二壘有人，面對余德龍的打席，被他敲出安打、掃回1分打點同時，左外野的燈柱熄滅，比賽在晚上7點43分中斷，等待照明恢復。

這已非桃園球場今年第一次因燈柱熄滅導致比賽中斷，今年4月20日、同樣在3局下，交手組合一樣是獅隊與猿隊，當時先發投手胡智為在面對陳晨威時，右外野燈柱突然熄滅，比賽大約10分鐘之後恢復比賽。