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中職／鮑伊探聽記得林克嗎？ 餅總想起他讓投手狂起來

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊外籍打擊教練鮑伊今天主動走到客隊陣營，指名要找統一獅隊總教練林岳平，原來是因2005年曾效力獅隊的洋砲林克，正是鮑伊的好友。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊外籍打擊教練鮑伊今天主動走到客隊陣營，指名要找統一獅隊總教練林岳平，原來是因2005年曾效力獅隊的洋砲林克，正是鮑伊的好友。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊外籍打擊教練鮑伊今天主動走到客隊陣營，指名要找統一獅隊總教練林岳平，原來是因2005年曾效力獅隊的洋砲林克，正是鮑伊的好友，鮑伊向餅總表示，林克得知他現在已是獅隊教頭嚇了一大跳，餅總的神人級記憶也當場翻出對林克的記憶。

林岳平正在受訪當下，鮑伊手裡拿手機、帶著翻譯走了過來，他向林岳平分享手機裡的一段影片，正是2005年林克效力獅隊時開轟的畫面，詢問餅總是否還有印象。

林岳平當然印象深刻，透過翻譯開始話當年，他說林克當時已經要40歲，「差不多也是在球季的這個時間來，找他來，就是要拚季後賽。」

鮑伊透露，兩人都是好友，先前聊到目前中職的狀況，林克知道現在林岳平是獅隊總教練嚇了一跳，請託他來問候，兩人還拍了合照，「我等一下要傳給他看。」

林岳平對林克很有印象，說他是會用腦打球的選手，他回想當年在季末有場和興農牛隊的比賽，「好像在台中，對方投手是一個白人、右投，他故意站離本壘板很近、都要近身球，故意要和投手起爭執，投手就毛起來，我看到那個投手被換下場還情緒不好，把球從投手丘丟到外野觀眾席。」

餅總口中的這一幕，應是2005年10月15日獅隊以15：6擊敗牛隊之戰，牛隊先發投手為戰玉飛，只投0.2局、6人次，對林克投出打中腰部的觸身球，雙方念念有詞、場面一度緊張，戰玉飛也因此遭警告不准再有觸身球，結果對陳連宏又是觸身球，戰玉飛退場時突然抓狂把球丟向外野，當場從勒令退場變成驅逐出場。

林岳平 樂天桃猿 統一獅

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