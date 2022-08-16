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中職／「相對不穩定…」 柯瑞的輪值暫讓潘威倫試試看
統一獅隊洋投柯瑞預計本周先放在牛棚，21日在澄清湖球場對中信兄弟隊之戰的先發，將改由老將「嘟嘟」潘威倫來扛，總教練林岳平坦言，柯瑞的表現相對不穩定，本周先稍微調整看看，柯瑞是否會回到先發輪值，還沒有定論。
柯瑞本季在先發時成績2勝5敗、防禦率5.93，前一戰在13日對富邦悍將隊先發5.2局被敲9安打、失7分（責失6分），本周原本該由他先發的場次，預計交給潘威倫。
林岳平表示，周日一戰可能換上潘威倫先發，柯瑞本周先放在牛棚，「柯瑞所投的場次裡，相對比較不穩定，就稍微做點調整。」
被追問柯瑞後續定位、是否會回到先發輪值，林岳平表示不見得，目前還要看羅昂的準備狀況，他預計在下周開始在二軍復健賽，「看8月底有沒有機會（回到一軍）。」
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