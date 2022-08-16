中職／「狂虎爵」變「虎狂爵」 曾豪駒：非關對戰

樂天桃猿隊本周由「老虎」黃子鵬打頭陣，今天在桃園球場先發出戰統一獅隊，而非洋投狂威，總教練曾豪駒表示並非考量對戰，只是輪流讓兩人多休一點。

猿隊前兩周輪值順序都是狂威、黃子鵬、霸林爵、王溢正、曾仁和，本周一樣5場比賽，但首戰並未按照順序推出狂威，而是由黃子鵬先上陣，狂威延後到明天先發，後續輪值都照輪值登板。

從「狂虎爵」變「虎狂爵」，曾豪駒指出：「兩人休息天數都夠，這次子鵬往前，說不定下次就會往後。」

值得注意的是，這一對調，狂威將在明天碰上悍將，而他本季對上悍將取得5勝0敗、防禦率1.52，黃子鵬則是對獅隊4勝0敗、防禦率1.26。

曾豪駒對此表示並未考量對戰，「沒算那麼多，只是讓他們輪流多一點休息，多一天有時是有差，尤其到了下半季，輪值了那麼多次，有時可以做個調節。」