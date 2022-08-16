快訊

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／老胡歸來！林安可「快閃」二軍 18日就歸隊

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
胡金龍經歷確診後回歸一軍。記者季相儒／攝影
胡金龍經歷確診後回歸一軍。記者季相儒／攝影

統一獅隊今天迎來老將胡金龍回歸，以他的疫情支援名義上一軍的林安可，兩人直接對換，林安可周四就會回到一軍，利用從周日到周三之間的4天進行物理治療，只會錯過1場比賽。

胡金龍在8月2日確診，13日已在二軍出賽，今天拉上一軍支援，獅隊將在桃園球場出戰樂天桃猿隊，胡金龍並未先發，先在板凳上待命。

林安可日前就是藉胡金龍的疫情支援名義升上一軍，今天隨著胡金龍歸隊，位置也必須做出調整，兩人直接對調，林安可雖回到二軍，但不受10天限制，將在周四重新登錄一軍。

林岳平指出，獅隊賽程從周日到周三的4天之間只有1場比賽，這一升降正好有空間，能讓他去打增生治療，強化組織癒合狀況。

獅隊二軍目前有一波染疫潮，張翔、郭阜林、張肇元、唐肇廷、吳丞哲、謝修銓、林航都確診，何恆佑有症狀、目前快篩陰性，先以確診處理，3天後再看狀況。二軍教頭劉育辰評估人手仍足以比賽，惟捕手確實比較缺，今天二軍賽事就由以練習生登錄選手的郭信甫蹲捕。

胡金龍 林安可 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／「育辰實驗室」嘗試何恆佑練游擊 餅總說這題難

中職／獅又找洋砲羅薩里歐？林岳平考量「兩鬼」狀態

中職／無意挑戰野手速球王 林安可笑答：輸掉更丟臉

中職／日系傑尼獅！林安可化身浪人武士 布雷克去年就想參與

相關新聞

中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

桃園棒球場今天又因燈柱熄滅導致比賽中斷，打到3局下，隨著余德龍的安打飛向右外野，左外野燈柱同時熄滅，這已是桃園球場今年第...

中職／不看魔術數字 曾豪駒龜兔賽跑比喻被吐槽哪種龜

樂天桃猿隊今年戰績獨走，本周就有機會點亮全年第一的魔術數字，總教練曾豪駒不去看這些數字，「給你們（媒體）算就好，我們一步...

中職／老胡歸來！林安可「快閃」二軍 18日就歸隊

統一獅隊今天迎來老將胡金龍回歸，以他的疫情支援名義上一軍的林安可，兩人直接對換，林安可周四就會回到一軍，利用從周日到周三...

中職／味全龍移師雲林首戰！球迷超嗨擠爆場外

職棒球員日前因新竹棒球場地施工不良不慎受傷，原定味全龍主場的3場比賽進而移師到雲林斗六棒球場，副縣長謝淑亞今晚6點半為球...

中職／鮑伊探聽記得林克嗎？ 餅總想起他讓投手狂起來

樂天桃猿隊外籍打擊教練鮑伊今天主動走到客隊陣營，指名要找統一獅隊總教練林岳平，原來是因2005年曾效力獅隊的洋砲林克，正...

中職／「相對不穩定…」 柯瑞的輪值暫讓潘威倫試試看

統一獅隊洋投柯瑞預計本周先放在牛棚，21日在澄清湖球場對中信兄弟隊之戰的先發，將改由老將「嘟嘟」潘威倫來扛，總教練林岳平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。