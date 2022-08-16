中職／老胡歸來！林安可「快閃」二軍 18日就歸隊

統一獅隊今天迎來老將胡金龍回歸，以他的疫情支援名義上一軍的林安可，兩人直接對換，林安可周四就會回到一軍，利用從周日到周三之間的4天進行物理治療，只會錯過1場比賽。

胡金龍在8月2日確診，13日已在二軍出賽，今天拉上一軍支援，獅隊將在桃園球場出戰樂天桃猿隊，胡金龍並未先發，先在板凳上待命。

林安可日前就是藉胡金龍的疫情支援名義升上一軍，今天隨著胡金龍歸隊，位置也必須做出調整，兩人直接對調，林安可雖回到二軍，但不受10天限制，將在周四重新登錄一軍。

林岳平指出，獅隊賽程從周日到周三的4天之間只有1場比賽，這一升降正好有空間，能讓他去打增生治療，強化組織癒合狀況。

獅隊二軍目前有一波染疫潮，張翔、郭阜林、張肇元、唐肇廷、吳丞哲、謝修銓、林航都確診，何恆佑有症狀、目前快篩陰性，先以確診處理，3天後再看狀況。二軍教頭劉育辰評估人手仍足以比賽，惟捕手確實比較缺，今天二軍賽事就由以練習生登錄選手的郭信甫蹲捕。