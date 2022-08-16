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中職／不看魔術數字 曾豪駒龜兔賽跑比喻被吐槽哪種龜
樂天桃猿隊今年戰績獨走，本周就有機會點亮全年第一的魔術數字，總教練曾豪駒不去看這些數字，「給你們（媒體）算就好，我們一步一步來。」他以龜兔賽跑的烏龜比喻，強調要走到終點才算數，當場被媒體吐槽，「是哪種烏龜跑那麼快？」「忍者龜嗎？」
猿隊本周5場比賽，今天在桃園球場由黃子鵬打頭陣，最快能在18日點亮全年第一魔術數字，且是罕見出現30以上的大數目，顯見猿軍今年制霸天下。
對於獨走態勢，曾豪駒謙稱：「強是強在選手」。他表示還有最終目標，現在都只是努力的過程，就像龜兔賽跑的烏龜，一步一腳印走到最終終點才算數，不需要刻意打亂節奏。
有趣的是，曾豪駒的龜兔賽跑比喻一出被媒體瘋狂吐槽，讓他急喊：「我只是比喻，不要曲解我的意思啦！」
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