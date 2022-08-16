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日職／王柏融二軍替補2打數無安打 火腿不敵養樂多

中央社／ 台北16日電
王柏融。 擷圖自推特(資料照)
王柏融。 擷圖自推特(資料照)

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，今天回到二軍第2戰出戰養樂多隊，替補2打數無安打，火腿隊最終以1比2落敗。

王柏融7月下旬染疫，復出後從二軍出發，8月14日歸隊首戰2打數1安打，日本火腿二軍今天與東京養樂多燕子二軍交手，王柏融並未先發。

王柏融第6局接替原先第4棒木村文紀打擊，擊成中外野飛球出局，8局下再度上場，同樣敲成飛球遭到接殺，此役2打數無安打。

養樂多隊今天3局上展開攻勢，奧村展征選到保送後，內山壯真安打，形成二、三壘有人，太田賢吾隨後適時安打帶有2分打點，幫助球隊以2比0領先。

火腿隊儘管全場擊出11支安打，比對手多4支，但攻勢未能串連，僅在7局下才靠著上野響平安打，攻下全隊唯一1分，最終火腿以1比2輸球。

日本火腿鬥士 王柏融

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