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小馬青少棒／不敵美國賓州 新北市隊落入敗部

中央社／ 台北16日電
新北市隊。（中華民國棒球協會提供）
新北市隊。（中華民國棒球協會提供）

新北市隊今天在美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，全場僅擊出4支安打，投手群還挨了對手2轟，最終以2比4不敵美國賓州，落入敗部。

美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽在美國賓州華盛頓舉行，新北市代表隊這次是由總教練邱耀宇領軍，以二重國中球員為主體，結合新泰國中好手出征，比賽共10隊參加，採雙敗淘汰賽制，新北市隊首戰以6比1擊敗波多黎各隊。

新北市隊今天迎戰美國賓州約翰鎮（Johnstown）隊，派出投手高正惟先發，首局就被敲出陽春全壘打。

美國賓州第3至5局都有攻勢，3局下靠著2支安打攻下1分，第4局再擊出陽春砲，5局下靠著觸身球和安打再追加1分。

新北市隊前6局結束仍以0比4落後，7局上展開反攻，孫凱宥二壘安打開啟球隊攻勢，新北市隊隨後靠著對手失誤，搶下1分，洪偉哲隨後敲安，再送回1分，但未能延續攻勢，新北市隊最終以2比4落敗。

新北市隊全場僅出現4支安打，洪偉哲包辦2支，貢獻1打點。

新北市隊今天輸球後，落入敗部，下一戰預計將與美國密西根州貝郡（Bay County）交手。

青少棒錦標賽

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