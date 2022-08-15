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中職／去年勝投王布雷克手術成功 復健3到4個月復出
統一獅隊洋將布雷克因腰椎間盤突出，導致無法出賽，今天已在成大醫院完成手術，獅隊指出一切順利，預計進行3到4個月復健。
布雷克前年加盟獅隊，3個球季合計出賽52場（50場先發），投出25勝10敗、防禦率2.91，代表作是去年以17勝奪下中職勝投王。
獅隊指出，布雷克是球隊重要外籍投手，今年因腰椎間盤突出，導致無法進行比賽且影響生活作息，球團感謝他長期貢獻，安排成大醫院骨科部脊椎外科進行手術，手術醫療費用也由球隊支付。
布雷克中午手術順利成功，已轉到普通病房休養，依防疫規定僅能安排一人入住陪同，目前由他的妻子照護，未來6周避免彎腰、負重，還有增加腹壓的運動，球團也將依據他的恢復狀況安排復健，預計需要3到4個月。
獅隊領隊蘇泰安說：「感謝布雷克長期效力，他就像我們的家人，遇到人生最大的運動傷害關卡，球隊予以協助及支援，期待他能在完整復健後找回昔日身手，再次為獅隊效力。」
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