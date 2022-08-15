聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／去年勝投王布雷克手術成功 復健3到4個月復出

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊投手布雷克完成手術。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手布雷克完成手術。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋將布雷克因腰椎間盤突出，導致無法出賽，今天已在成大醫院完成手術，獅隊指出一切順利，預計進行3到4個月復健。

布雷克前年加盟獅隊，3個球季合計出賽52場（50場先發），投出25勝10敗、防禦率2.91，代表作是去年以17勝奪下中職勝投王。

獅隊指出，布雷克是球隊重要外籍投手，今年因腰椎間盤突出，導致無法進行比賽且影響生活作息，球團感謝他長期貢獻，安排成大醫院骨科部脊椎外科進行手術，手術醫療費用也由球隊支付。

布雷克中午手術順利成功，已轉到普通病房休養，依防疫規定僅能安排一人入住陪同，目前由他的妻子照護，未來6周避免彎腰、負重，還有增加腹壓的運動，球團也將依據他的恢復狀況安排復健，預計需要3到4個月。

獅隊領隊蘇泰安說：「感謝布雷克長期效力，他就像我們的家人，遇到人生最大的運動傷害關卡，球隊予以協助及支援，期待他能在完整復健後找回昔日身手，再次為獅隊效力。」

布雷克 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／沒被克維斯的首局嚇到 餅總從100球看到正面訊息

中職／費爾斯不只手、腰也有傷 林岳平：健康比較重要

中職／「吹哨者」費爾斯體檢未過解約 獅隊改鎖定新洋砲

中職／最會轟滿貫的男人 林智勝生涯第295轟滿壘炸裂

相關新聞

中職／桃猿獨走 全年第一快亮燈

樂天桃猿隊進入下半季後繼續贏不停，全季只用75場比賽就拿下50勝，獨走態勢明朗，最快在18日就能點亮全年勝率第一的魔術數...

中職／曾豪駒挑戰「洪總障礙」

富邦悍將隊顧問洪一中2017年率領Lamigo桃猿隊打出78勝，締造中職單季最多勝紀錄，開啟3連霸之路，曾豪駒接任改名後...

中職／開轟2位數還不見人影 史上最貧打全壘打王恐誕生

中職本季賽事已經打了5分之3，還未有球員出現2位數全壘打，樂天桃猿隊朱育賢、林立9轟並列領先，味全龍隊40歲老將林智勝7...

中職／去年勝投王布雷克手術成功 復健3到4個月復出

統一獅隊洋將布雷克因腰椎間盤突出，導致無法出賽，今天已在成大醫院完成手術，獅隊指出一切順利，預計進行3到4個月復健。

中職／桃猿近12年十勝土投唯有姊姊 黃子鵬接棒倒數

今年的本土最強投手黃子鵬，將在明天於桃園棒球場對上統一獅隊先發，尋求本季第10勝，而樂天桃猿隊（含前身）近12年3度有本...

中職／前身慘輸兄弟41.5場勝差 猿隊本季獨走狠甩各隊

中職本季賽事開打超過4個月，各隊已經出賽73到75場，樂天桃猿隊年度排名暫居榜首，至少領先另4隊11.5場勝差，和排名墊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。