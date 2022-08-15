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中職／桃猿近12年十勝土投唯有姊姊 黃子鵬接棒倒數

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。報系資料照
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。報系資料照

今年的本土最強投手黃子鵬，將在明天於桃園棒球場對上統一獅隊先發，尋求本季第10勝，而樂天桃猿隊（含前身）近12年3度有本土投手完成10勝賽季，都是靠王溢正一個人，今年有望由黃子鵬接下「姊姊」的棒子。

中職前32年共有214人次完成10勝賽季，其中土投占93次、洋投121次，2018年起連4季都有本土代表達標，分別是2018年施子謙11勝、2019年王溢正12勝、鄭凱文11勝、陳仕朋11勝、2020年王溢正10勝、2021年鄭凱文12勝。

今年第一位10勝投手為猿隊洋投狂威，本土代表希望最濃厚的人當然是黃子鵬，目前處於一波7連勝，已經9勝在握，明天將與獅隊古林睿煬同場較勁；在黃子鵬之後，距離10勝較近的本土投手，包括目前握有7勝的胡智為、古林睿煬以及6勝的王溢正、郭郁政。

黃子鵬挑戰生涯第一個10勝賽季，而過去單季10勝名冊中，潘威倫生涯共有8季站上10勝大關為聯盟紀錄，土投居次者為謝長亨的6季，接著是陳義信5季、鄭凱文4季，王溢正、吳俊良、陽建福都是3季。

另一地斗六棒球場由味全龍與中信兄弟隊過招，龍隊洋投鋼龍同樣要挑戰本季第10勝，兄弟則是連續第3周推出陳柏豪先發應急。

黃子鵬 王溢正 鄭凱文

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