中職／開轟2位數還不見人影 史上最貧打全壘打王恐誕生

中職本季賽事已經打了5分之3，還未有球員出現2位數全壘打，樂天桃猿隊朱育賢、林立9轟並列領先，味全龍隊40歲老將林智勝7轟暫居第3，從目前情況看來，今年全壘打王可能創下歷年產量最少紀錄。

猿隊目前出賽75場，以朱育賢、林立平均8.33場出現1轟的速度，推算季末可能是14轟或15轟，一旦成真將是中職開打33年來，單季全壘打支數最少的王者。

中職從2015年起，連續7年全壘打王至少都有22轟，包括朱育賢去年22轟勝出，高國輝2015年在義大犀牛隊時期39轟，更創史上單季新高。

過去不到20轟奪下全壘打王一共出現7次，包括1990年三商虎隊鷹俠18轟、1991年虎隊林仲秋16轟、1999年兄弟象隊德伍19轟、2000年興農牛隊林仲秋15轟、2001年牛隊林仲秋18轟、2013年犀牛隊林益全18轟、2014年犀牛隊高國輝18轟。

林仲秋22年前以15轟奪下全壘打王，不過當時各隊只打90場，比現在少30場，今年有能力爭取獎項的球員，看來必須多加把勁，否則打到球季結束時，全壘打數字真的不好看。