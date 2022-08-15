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中職／前身慘輸兄弟41.5場勝差 猿隊本季獨走狠甩各隊

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊氣勢如虹。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊氣勢如虹。記者陳正興／攝影

中職本季賽事開打超過4個月，各隊已經出賽73到75場，樂天桃猿隊年度排名暫居榜首，至少領先另4隊11.5場勝差，和排名墊底的富邦悍將隊更達27.5場，目前這個頭尾差距是近5季最大。

中職過去年度排名榜首、墊底球隊之間的勝差，共有7次超過27.5場，2003年還是各隊出賽100場的球季，兄弟象隊63勝6和31敗居首，猿隊前身第一金剛隊只有20勝9和71敗，落後多達41.5場勝差，應該不太可能再出現這 麼悲慘的球隊。

另6次紀錄包括1994年兄弟領先俊國熊隊35場、1996年統一獅隊領先興農牛隊32場、1999年和信鯨隊領先牛隊31場、2008年獅隊領先牛隊29.5場、2012年獅隊領先牛隊31場、2017年猿隊領先悍將29.5場。

值得一提的是，這7次頭尾差距至少27.5場勝差的球季，年度排名第1的球隊最後奪下總冠軍，但1999年鯨隊被年度第3味全龍隊搶走王座，2012年獅隊也被年度第2猿隊封王。

猿隊今年成為首支打進季後賽的球隊，另4隊爭搶最後兩席，對領軍生涯將首次在季後賽亮相的曾豪駒來說，戰績再怎麼出色也毫無大意的本錢。

猿隊上半季領先排名墊底的悍將21場勝差，同樣是最近5年半季頭尾最大差距，史上最誇張是2003年下半季，兄弟領先誠泰COBRAS隊26.5場，再來是同一年上半季牛隊領先金剛23.5場、2017年上半季猿隊領先悍將22.5場、2012年下半季猿隊領先牛隊21場。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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