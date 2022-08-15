棒球／桃園最強未來之星爭霸賽擴大舉辦 桃猿放話不讓了

2022年桃園最強未來之星爭霸賽將於22日開打，參賽球隊包含青棒、大學隊、社會隊、職棒二軍，桃園市成棒隊力拚連霸，樂天桃猿隊領隊浦韋青放話「今年不讓了」。

桃園最強未來之星爭霸賽去年首度舉辦，平鎮高中越級打怪、在預賽戰績排名第一，但因為參加黑豹旗賽事，最終由桃園市成棒隊遞補、取得與中職樂天桃猿隊二軍爭霸的機會，桃園市成棒隊順利拿下首屆冠軍。

此次爭霸賽將於22日開打，除了平鎮高中外，有4支大學隊分別為開南大學（台灣中油）、國立體大（台灣啤酒）、北市大、萬能科大（列特博生技）棒球隊，加上3支社會隊合作金庫、安永鮮物和桃園市成棒隊，預賽排名最佳球隊取得與桃猿隊二軍爭霸機會。

今天開賽記者會桃園市長鄭文燦表示，棒球早已是桃園這座年輕城市的代名詞和驕傲，完善的棒球培訓體制，加上相關局處的積極推動，讓桃園市不僅擁有完善的棒球訓練環境，也是少數能以單一縣市之姿推動混合層級棒球賽事的城市。

鄭文燦也提到，近年桃園於棒球成績頗有斬獲，由「桃園棒球教父」張滄彬領導支持的平鎮高中於月初拿下2022美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽冠軍，去年也完成黑豹旗3連霸，中職樂天桃猿隊今年也拿下樂天集團接手後首座中職季冠軍。

今年爭霸賽擴大舉辦，多邀請在地球隊萬能科技大及傳統業餘勁旅合庫及安永鮮物共襄盛舉，讓更多優秀在地棒球新秀有機會被看見。

桃猿二軍去年在最終爭霸賽不敵桃園市成棒隊，領隊浦韋青表示，「去年來者是客，今年不讓了」，身為桃園這座棒球城市的棒球產業鏈最上層，期待今年能有與不同以去年的表現。