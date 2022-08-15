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中職／破除「洪總障礙」不是夢 曾豪駒領軍猿隊向前衝
中職本季賽事打完185場，球季賽300戰已經超過6成場次，樂天桃猿隊成為首支奪下50勝的球隊，曾豪駒領軍第3年打出超強氣勢，有機會成為史上首支單季80勝球隊。
猿隊年度戰績50勝1和24敗、勝率6成76，若按目前速度，推算季末可達80勝以上，寫下空前紀錄；但出賽120場想拿到80勝，意謂猿隊在最後45戰必須搶下30勝，仍是難度不低的挑戰，就看全隊在球季賽最後階段的續航力。
中職從2009年起改為現行賽制，洪一中2017年領軍猿隊打出78勝1和41敗，締造單季最多勝場紀錄，也開啟3連霸第一步；猿隊當年勝率6成55雖在史上排名第6，仍是現行賽制最高，成為各隊難以超越的「洪總障礙」，目前看來，曾豪駒是最有機會追平、甚至超越的人選。
中職單季勝率最高是1994年兄弟象隊7成27（出賽90場64勝2和24敗），也是史上唯一單季7成紀錄，不太可能有被改寫的機會。
曾豪駒前年從洪一中的手中接掌兵符，領軍前兩季都不到5成，分別只有59勝、56勝，年度排名分居第2、第3，未能打進季後賽。
猿隊今年改頭換面，不但上半季奪冠、率先搶下季後賽門票，下半季開賽4周也大幅領先，目前13勝2敗獨走，和排名第2的味全龍隊之間已有5場勝差，很有機會繼2018年球季後，再度包辦上、下半季冠軍。
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