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中職／羅大佑前進桃園球場 28日獅猿戰賽後壓軸演出
樂天桃猿隊28日將在桃園球場對戰統一獅隊，邀請重量級歌壇老將羅大佑到場，在當天賽後的表演壓軸演出。
猿隊今天公布羅大佑演唱相關訊息如下：
我是羅大佑，看著我！樂天桃猿歡迎羅大佑蒞臨全猿主場，跟大家見面，為大家表演。
羅大佑是華語流行樂壇發展的重要角色，更是80年代許多人的精神標竿。他的創作真實反映眼中所見的世界，自1982年的第一張專輯「之乎者也」開始，便是社會浪潮前端的話題人物。
羅大佑從「鹿港小鎮」、「戀曲1990」到「皇后大道東」，他的歌曲總是一針見血地道出當下的社會現況，也啟發了無數後進歌手與作曲家。羅大佑勇敢地以搖滾精神對世界提出質問。另一方面，他在歌詞上的文學造詣，更堪比詩人作家的精妙文采，為他的歌曲增添更高的藝術價值。
羅大佑身為台灣音樂史上最強的音樂創作人，其創作與編曲的才華更是卓越絕倫，前衛大膽的創意加上細膩精緻的製作能力，都使他的許多作品成為歷久不衰的經典，但來到全猿主場棒球場表演也是其生涯首度，期待更多經典作品在全猿主場為大家獻唱。
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