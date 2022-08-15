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中職／羅大佑前進桃園球場 28日獅猿戰賽後壓軸演出

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
羅大佑28日前進桃園球場獻唱。圖／樂天桃猿隊提供
羅大佑28日前進桃園球場獻唱。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊28日將在桃園球場對戰統一獅隊，邀請重量級歌壇老將羅大佑到場，在當天賽後的表演壓軸演出。

猿隊今天公布羅大佑演唱相關訊息如下：

我是羅大佑，看著我！樂天桃猿歡迎羅大佑蒞臨全猿主場，跟大家見面，為大家表演。

羅大佑是華語流行樂壇發展的重要角色，更是80年代許多人的精神標竿。他的創作真實反映眼中所見的世界，自1982年的第一張專輯「之乎者也」開始，便是社會浪潮前端的話題人物。

羅大佑從「鹿港小鎮」、「戀曲1990」到「皇后大道東」，他的歌曲總是一針見血地道出當下的社會現況，也啟發了無數後進歌手與作曲家。羅大佑勇敢地以搖滾精神對世界提出質問。另一方面，他在歌詞上的文學造詣，更堪比詩人作家的精妙文采，為他的歌曲增添更高的藝術價值。

羅大佑身為台灣音樂史上最強的音樂創作人，其創作與編曲的才華更是卓越絕倫，前衛大膽的創意加上細膩精緻的製作能力，都使他的許多作品成為歷久不衰的經典，但來到全猿主場棒球場表演也是其生涯首度，期待更多經典作品在全猿主場為大家獻唱。

樂天桃猿 統一獅

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