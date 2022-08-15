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LLB次青少棒賽／台中中山投打發揮 大勝歐非代表

中央社／ 台北15日電
世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽開打，台中中山國中取得亞太區代表權，15日首戰與歐非區代表交手，台中中山終場以18比0、6局拿下首勝。（台灣世界少棒聯盟提供） 中央社
世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽開打，台中中山國中取得亞太區代表權，15日首戰與歐非區代表交手，台中中山終場以18比0、6局拿下首勝。（台灣世界少棒聯盟提供） 中央社

世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽今天開打，台中中山國中取得亞太區代表權，首戰與歐非區代表交手，台中中山投打發揮，終場以18比0、6局拿下首勝。

台中市中山國中在國內選拔賽謝國城盃青少棒賽取得冠軍，因LLB次青少棒賽亞太區資格賽取消，直接由2019年在亞太區拿下冠軍的台灣取得亞太區資格、派隊前進世界賽。

LLB世界次青少棒賽在美國密西根州泰勒舉行，台中中山今天首戰與歐非區代表交手，台中中山派出陳昶瑞先發，總計投2局被敲2支安打，投出2次三振、2次保送，何翁沛軒、巫宏威依序登板，沒再讓對手敲出安打，3人聯手壓制，沒有失掉分數。

台中中山1局靠著接連觸身球保送、高飛犧牲打先馳得點，3局靠著安打、失誤、高飛犧牲打送回第2分，4局2人出局後有攻勢，靠著單局5安、1保送，對手2次守備失誤，一口氣攻下6分、拉開領先差距。

台中中山5局再拿1分，6局靠著滿壘時保送先擠回1分，方紹齊適時安打，一棒送回2分，再靠觸身球保送、四壞保送擠回1分，接著靠著暴投、陳韋帆二壘打添分，2人出局後接連四壞保送、失誤、方紹齊單局第2次打擊機會，再敲安打，送回團隊第18分。

台中中山6局一口氣攻下9分，順利拿下比賽勝利，方紹齊單場5打數敲出4支安打貢獻3分打點，打擊表現最亮眼；台中中山下一戰將於台灣時間今天晚間11時與墨西哥隊交手。

LLB次青少棒

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