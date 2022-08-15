中職／無敵桃猿海放4隊 最快18日亮燈全年第一魔術數字

樂天桃猿隊已豪奪上半季冠軍，進入下半季後繼續贏不收手，前15戰打下13勝2敗，全年戰績更是獨走，最快在18日就能點亮全年勝率第一的魔術數字，「創世桃猿」、「銀河桃猿」、「天空桃猿」、「薩諾桃猿」、「宇宙桃猿」讓其他4隊看不到車尾燈。

猿隊昨天靠7局嚴宏鈞的追平三分砲、9局梁家榮的超前安打，以4：3逆轉擊敗中信兄弟隊，全年戰績僅用75戰就取得50勝，目前以50勝24敗1和穩坐全年第一。

猿隊在全年戰績領先並列第2的味全龍和兄弟11.5場勝差，第4的統一獅隊差距14.5場，更海放富邦悍將隊27.5場勝差，目前對悍將、獅隊的淘汰指數都已經亮燈，猿隊本周5戰，包括主場4連戰，最快18日就有機會點亮全年勝率第一的魔術數字。

猿隊的最速亮燈條件為16、17日自己皆贏球，且兄弟、龍隊的2連戰戰成1勝1敗，接著18日獅隊再贏龍隊，就能亮燈M32，但變數在於18日的猿隊與悍將之戰，若猿隊贏球或和局將下修M31，輸球則熄燈，此戰沒打成則是維持M32。

一旦猿隊拿下全年第一，就代表在今年改制的季後賽中先晉級台灣大賽並取得5場主場優勢，若能包辦上、下半季冠軍，則是直接保送1勝，總冠軍賽握有4場主場。

封王魔術數字只要符合條件即可點亮，非關數字大小，且亮燈後也有熄滅的可能性，今年日本職棒開季在中央聯盟獨走的養樂多燕子隊，就曾在7月2日時就點亮聯盟第一的魔術數字「M53」，創下日職兩聯盟時代以來最早點亮魔術數字的紀錄。猿隊本周挑戰點亮全年第一的魔術數字，且是超過「M30」的大數目相當罕見，更顯見在今年賽季制霸天下。