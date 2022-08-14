中職／王玉譜中繼2局飆5K 葉總卻說非三振型投手

中央社／ 新北14日電

中職味全龍隊投手王玉譜今年球季投出不錯成績，今天與富邦悍將隊交手，中繼登板投2局飆5K、拿下中繼成功，但總教練葉君璋卻說不是三振型投手，近期有修正、剛好回饋不錯。

王玉譜2020年底擴編選秀被龍隊選進，過去控球是較大的問題，進到龍隊後，葉君璋持續幫忙修正調整投球機制，今年投出不錯表現。

王玉譜今天賽前出賽單場三振數不算多，今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，6局接替登板，讓張進德敲出左外野方向出局後，連抓5個出局數都是三振，投2局無失分，球隊延長賽12局以4比3拿勝，王玉譜拿下本季第10次中繼成功，賽後防禦率0.61。

葉君璋賽後受訪直言，王玉譜的球種並不多，雖然今天2局飆5K、但其實不算三振型投手，也透露王玉譜之前感覺有點跑掉，因有持續與教練溝通、修正，今天賽前感覺就不錯，比賽中有好的回饋給教練。

龍隊今天先發投手布里悍今天賽前與悍將對戰數據佳，但今天狀況較多，總計用75球投4局，被敲7支安打， 投出2次三振、2次四死球，失掉3分（1分責失分）、無關勝敗。

葉君璋表示，布里悍反映二頭肌有點怪怪的，第1、4局用球數都偏多，保險起見讓布里悍提前退場休息。

至於會不會影響下一場先發出賽，葉君璋說，身體的狀況要明天才會比較明朗，可能投1休4出賽也有影響，應該不會再這樣安排。

王玉譜 葉君璋

延伸閱讀

中職／等了4年再奪單場MVP 劉時豪：終於有貢獻的感覺

中職／郭天信提早到場練打成習慣 盯打擊率上壘率變動

中職／對好球帶有點陌生 葉總看王維中有一點可惜

中職／給葉總接一下 與林凱威有共識還不是「究極體」

相關新聞

中職／龍打出韌性 劉時豪12局當英雄

5局後就卡在3：3的戰局，富邦悍將隊9局下的大好攻勢因暗號看錯而夭折，反倒是味全龍隊牛棚的好投在延長12局獲得回應，劉時...

中職／嚴宏鈞3分砲 打破象贏球夢

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞不是全壘打高手，不過本季兩轟吃定中信兄弟隊，昨天7局上從王凱程的手中轟出3分砲追平比數，讓猿隊找回氣...

中職／等了4年再奪單場MVP 劉時豪：終於有貢獻的感覺

味全龍隊今天打滿12局，以4：3擊敗富邦悍將隊，劉時豪一棒敲出超前安打當英雄，這是他超過4年來的第一座單場MVP，也是成...

中職／悍將9局攻勢因雙殺夭折 丘總：暗號看錯

5局後就卡在3：3的戰局，富邦悍將隊有機會終結比賽，但9局下的大好攻勢因暗號看錯而夭折，打到延長12局以3：4輸給味全龍...

圖輯／中職劉時豪代打建功 味全龍4:3險勝富邦悍將

中職晚上在新莊棒球場舉行，兩隊3:3，糾纏到第十二局上，味全龍派出劉時豪代打建功，味全龍以4:3領先，最後派出投手陳冠偉...

中職／悍將兩次要命雙殺打到掛 被劉時豪12局敲致勝安

5局後就卡在3：3的戰局，味全龍隊牛棚好投在延長12局獲得回應，劉時豪掃出超前安打，幫助龍隊以4：3擊敗富邦悍將隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。