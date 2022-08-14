中職／等了4年再奪單場MVP 劉時豪：終於有貢獻的感覺

味全龍隊今天打滿12局，以4：3擊敗富邦悍將隊，劉時豪一棒敲出超前安打當英雄，這是他超過4年來的第一座單場MVP，也是成為龍將後的第一次，他的心情也很感慨，「來一年多了，終於有貢獻到的感覺。」

兩隊先發投手江少慶、布里悍都投不滿5局退場，以3：3進入牛棚戰，龍隊5任後援投手都未掉分，王玉譜投2局、面對6人次賞出5K表現最嗆。

打線在12局上面對王尉永，劉基鴻先敲安打，靠推進、暴投進占三壘，悍將雖換投因應，仍讓劉時豪揮出安打，攻下巨大的1分。

劉時豪表示，當下總教練葉君璋告訴他，就照平常一樣去打，「我也跟自己說，爭氣一點。」敲出超前安打，終於有為球隊貢獻的感覺，「也很高興大家都沒有放棄。」

劉時豪前一座單場MVP已是2018年6月2日，當然也是他來到龍隊後的第一座，他說先前看隊友拿MVP，對自己也是動力，很想知道拿到是什麼感覺，「也要謝謝葉總給我機會。」