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中職／等了4年再奪單場MVP 劉時豪：終於有貢獻的感覺

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊今天打滿12局，以4：3擊敗富邦悍將隊，劉時豪一棒敲出超前安打當英雄，這是他超過4年來的第一座單場MVP，也是成為龍將後的第一次。記者陳正興／攝影
味全龍隊今天打滿12局，以4：3擊敗富邦悍將隊，劉時豪一棒敲出超前安打當英雄，這是他超過4年來的第一座單場MVP，也是成為龍將後的第一次。記者陳正興／攝影

味全龍隊今天打滿12局，以4：3擊敗富邦悍將隊，劉時豪一棒敲出超前安打當英雄，這是他超過4年來的第一座單場MVP，也是成為龍將後的第一次，他的心情也很感慨，「來一年多了，終於有貢獻到的感覺。」

兩隊先發投手江少慶、布里悍都投不滿5局退場，以3：3進入牛棚戰，龍隊5任後援投手都未掉分，王玉譜投2局、面對6人次賞出5K表現最嗆。

打線在12局上面對王尉永，劉基鴻先敲安打，靠推進、暴投進占三壘，悍將雖換投因應，仍讓劉時豪揮出安打，攻下巨大的1分。

劉時豪表示，當下總教練葉君璋告訴他，就照平常一樣去打，「我也跟自己說，爭氣一點。」敲出超前安打，終於有為球隊貢獻的感覺，「也很高興大家都沒有放棄。」

劉時豪前一座單場MVP已是2018年6月2日，當然也是他來到龍隊後的第一座，他說先前看隊友拿MVP，對自己也是動力，很想知道拿到是什麼感覺，「也要謝謝葉總給我機會。」

葉君璋賽後也稱讚，劉時豪不僅打擊有貢獻，替補蹲捕對於對方打者也有掌握。媒體確認他談話對象的「主詞」是否為劉時豪，葉總幽默笑答：「對，時豪，時豪時壞。」

味全龍隊今天打滿12局，以4：3擊敗富邦悍將隊，劉時豪一棒敲出超前安打當英雄，這是他超過4年來的第一座單場MVP，也是成為龍將後的第一次。記者陳正興／攝影
味全龍隊今天打滿12局，以4：3擊敗富邦悍將隊，劉時豪一棒敲出超前安打當英雄，這是他超過4年來的第一座單場MVP，也是成為龍將後的第一次。記者陳正興／攝影

劉時豪 葉君璋

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