中職／悍將9局攻勢因雙殺夭折 丘總：暗號看錯

5局後就卡在3：3的戰局，富邦悍將隊有機會終結比賽，但9局下的大好攻勢因暗號看錯而夭折，打到延長12局以3：4輸給味全龍隊，總教練丘昌榮賽後證實是辛元旭看錯暗號。

悍將隊此役由江少慶先發，投4.2局被敲10安打、失3分，有4次四死球保送，控球不穩的毛病未解，前兩局都釀成滿壘，接下來也持續堆壘包，若非隊友守備及龍隊跑壘有幫忙，失分會更巨大。

這是江少慶本季第13場先發，就有6場投不滿5局，問題從季初一路漫延到現在。對於他的問題，丘昌榮也說：「球隊有領先時或有時第一局，他的狀況是真的比較讓我們無法掌控，當然我想他也盡力了。」

對於江少慶的問題，丘昌榮表示，投手教練會再給他一些建議、協助調整；至於是否考慮讓他下二軍，丘總表示：「今天才剛比完，再讓我們想一下。」

兩隊先發投手都投不滿5局，以3：3進入牛棚戰，悍將隊9局下面對林凱威，張進德先敲安打開局，換上莊韋恩代跑，辛元旭先擺短棒後收打，「砍」成游擊方向滾地球，莊韋恩未提前起跑，形成「6-4-3」的雙殺。

打者、跑者不同調，悍將隊戰術執行疑似出現暗號落差，這一棒形成雙殺，攻勢沒了，比賽也進入延長。丘總表示，當時下的是短打，是辛元旭看錯暗號。