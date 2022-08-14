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中職／悍將兩次要命雙殺打到掛 被劉時豪12局敲致勝安

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林智勝第5局的跑壘，過三壘後折返不及，被范國宸的轉傳觸殺在三壘上。記者陳正興／攝影
林智勝第5局的跑壘，過三壘後折返不及，被范國宸的轉傳觸殺在三壘上。記者陳正興／攝影

5局後就卡在3：3的戰局，味全龍隊牛棚好投在延長12局獲得回應，劉時豪掃出超前安打，幫助龍隊以4：3擊敗富邦悍將隊。

兩隊先發投手此役都投不滿5局，龍隊洋投布里悍休4天登板表現失穩，只投4局失3分收工，首局被王勝偉二壘打、范國宸一壘打串聯先掉分，第4局「18天連線」辛元旭、于森旭的安打串聯再失血，布里悍在滿壘時再對王正棠投出保送。

悍將隊雖一度握有3：1領先，但江少慶也無力守成，先發4.2局共用99球，被敲10安打、失3分，有4次四死球保送，控球不穩的毛病未解，前兩局都釀成滿壘，接下來也持續堆壘包，若非隊友守備及龍隊跑壘有幫忙，失分會更恐怖。

兩隊以3：3進入牛棚戰，龍隊5任後援投手都未掉分，王玉譜投2局、面對6人次賞出5K表現最嗆。

龍隊在12局上面對王尉永，劉基鴻先敲安打，靠推進、暴投進占三壘，悍將隊雖換投因應，仍讓劉時豪揮出安打，攻下巨大的1分。

悍將隊不是沒有再見比賽的機會，第9局以張進德的安打開局，換上代跑莊韋恩開啟大好局面，但後續戰術執行疑似出現暗號落差，形成雙殺，攻勢沒了，比賽也進入延長；第11局申皓瑋選到保送，下一棒高國麟也補上雙殺打，扼殺悍將隊贏球希望。

牛棚 劉時豪

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