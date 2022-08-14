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中職／嚴宏鈞3分砲拯救猿隊 吳哲源6局好投被牛棚搞砸

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
嚴宏鈞擊出關鍵追平轟，最後助隊擊敗中信兄弟。 樂天桃猿隊臉書
嚴宏鈞擊出關鍵追平轟，最後助隊擊敗中信兄弟。 樂天桃猿隊臉書

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台中洲際球場進行3連戰最後一戰，兄弟先發投手吳哲源6局好投被牛棚搞砸，猿隊嚴宏鈞7局上3分砲追平戰局，梁家榮9局上關鍵安打攻下超前分，終場以4：3獲勝，下半季13勝2敗穩居龍頭。

兄弟面對猿隊投手曾仁和，1局下就展開攻勢，開路先鋒王威晨首打席揮出二壘打，岳政華犧牲觸擊靠失誤上壘，周思齊獲保送形成滿壘，接著陳文杰安打攻下兩分打點。

兄弟6局下第2波攻勢，陳文杰揮出安打後，盜壘加失誤攻上三壘，岳東華適時安打攻下全隊第3分。

猿隊前6局只有5支安打，無法從兄弟先發投手吳哲源的手中得分，7局上王凱程登板，面對首名打者林泓育就投出觸身球，接著朱育賢安打攻占一、二壘，兩出局後嚴宏鈞轟出右外野3分砲，追成3：3平手。

兄弟因為疫情影響投手群調度，吳哲源扛起先發重任，投出優質內容；猿隊先發投手曾仁和投5.2局被揮出7支安打，失3分有1分自責，同樣無關勝敗。

猿隊9局上攻勢再起，林泓育因蔡齊投出觸身球上壘，朱育賢揮出安打攻占一、三壘，兄弟換上呂彥青，被梁家榮揮出安打，猿隊靠這一分逆轉戰局，在3連戰搶下兩勝，嚴宏鈞獲選單場MVP。

嚴宏鈞 吳哲源

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