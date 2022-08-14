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日職／吳念庭貢獻2安加守備美技 山川穗高第35轟出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)

西武隊作客仙台，今天對樂天隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭不但揮出兩支安打，守備也有高水準表現，但西武在比賽後半段遭逆轉，終場3：4落敗。

吳念庭擔任西武先發8棒、三壘手，3局上面對樂天先發投手藤平尚真，揮出右外野安打，也是全隊首安，隨後靠源田壯亮安打掩護，跑回全場第1分，西武這半局以3支安打、1次保送攻下兩分。

西武重砲山川穗高4局上從樂天第2任投手福井優也的手中，轟出中左外野方向陽春砲，本季第35轟出爐，穩居洋聯全壘打王，領先排名第2的樂天老將浅村榮斗16轟，西武擴大成3分領先。

西武洋投恩斯（Dietrich Enns）前6局有效封鎖樂天打線，只被揮出4支安打、無失分，但7局下出狀況，先被島内宏明揮出左外野陽春砲，再被岡島豪郎二壘打，接著辰己涼介轟出右外野兩分砲，遭追平比數後退場。

樂天8局下面對西武第3任投手水上由伸，在小深田大翔揮出安打後，銀次犧牲觸擊、淺村高飛犧牲打攻下超前分，終場1分之差獲勝，逃過3連戰被橫掃的命運。

吳念庭4局上獲保送、6局上揮出左外野二壘打，9局上打成一壘滾地球出局，本季打擊率從2成16升至2成24，也是全隊唯一揮出兩支安打的打者。

他在三壘防區也有精采美技， 5局下先攔住炭谷銀仁朗強勁平飛球，再阻擋田中和基強勁滾地球、演出雙殺守備，一度讓樂天無法破蛋。

西武本月前12場比賽打出7勝1和4敗，戰績57勝3和48敗仍居太平洋聯盟榜首，樂天終止3連敗，以51勝2和50敗排名第4。

西武 樂天

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