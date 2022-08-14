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中職／江少慶又崩盤4.2局退場 本季近半場次投不滿5局
富邦悍將隊王牌投手江少慶再次崩盤，今天面對味全龍隊，第5局被連5棒敲出安打，僅投4.2局退場，這是江少慶本季第13場先發，就有6場投不滿5局。
江少慶先發4.2局共用99球，被敲10安打、失3分，有4次四死球保送，控球不穩的毛病未解，前兩局都釀成滿壘，接下來也持續堆壘包，若非隊友守備及龍隊跑壘有幫忙，失分會更恐怖。
江少慶首局滿壘局面是靠一壘手范國宸抓下本壘的出局數，第5局從林智勝二壘打開始引爆危機，李凱威補上安打，林智勝過三壘後折返不及，被范國宸的轉傳觸殺在三壘上，雖一度幫江少慶化解已到門前的危機。
江少慶後續還是無法回穩，龍隊連5棒從他手中掃出安打，悍將隊決定啟動換投，最終僅投4.2局退場。
悍將隊此役早早給予火力相挺，擔任開路先鋒的王勝偉首局就敲二壘打，范國宸補上安打幫助悍將隊首開紀錄，第4局「18天連線」辛元旭、于森旭的安打串聯，為悍將隊搶下超前分，布里悍在滿壘時再對王正棠投出保送送分，一度讓悍將隊握有3：1領先，但江少慶無力守成。
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