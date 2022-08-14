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中職／王勝偉連扛26場游擊 丘總有說「太累要跟我說」
富邦悍將隊老將王勝偉有望補足打席空降打擊榜前段班，證明給他出賽空間就有能力做出貢獻，以38歲高齡成為悍將隊的「游擊解」，今天已是他連續第26場先發鎮守游擊，總教練丘昌榮對他投入訓練的認真、對自我的要求也豎起大拇指。
王勝偉至今天賽前打擊率為3成23，放在打擊榜可攻占第5位，但他目前累積217打席，而悍將至今天賽前已賽73場，王勝偉要進入打擊榜需要226打席；王勝偉的攻守表現亮眼，丘總也對他很肯定，「他自己也很努力，在訓練上、恢復上，看起來比年輕人更知道怎麼照顧自己。」
丘昌榮透露，王勝偉每天練球、比賽都是精神很好、很活潑，跟著大家一起努力，「以他的年紀有這樣的輸出，很不容易，但職棒場上就是這麼殘酷，不管年紀，機會來了把握不住，機會就是給別人。」
王勝偉高齡扛游擊，從6月25日到今天，已是他連續第26場負責先發游擊，全聯盟僅次於中信兄弟隊江坤宇。被問到對他的出賽調節，丘昌榮表示，「有跟勝偉說，太累要跟我說，他這幾年出賽比較不穩定，現在有舞台，應該也是很珍惜。」
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