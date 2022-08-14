中職／李凱威三振變多有原因 張泰山給空間調姿勢

中職味全龍隊打者李凱威本季被三振次數已經超越去年，李凱威透露，因為想要更好、希望擊球仰角變高，微調打擊姿勢，打擊教練張泰山給了他很大空間，也認為他有長打能力。

中華職棒味全龍隊打者李凱威去年球季整季112場出賽，敲出120支安打、2發全壘打，打擊率2成73、表現不差；今年目前為止打完一半，維持不錯水準，今天賽前62場出賽，敲出63支安打、1轟，打擊率2成80。

李凱威的打擊從數據上看沒有太大差距，比較明顯不同的是被三振率變高。李凱威去年整季被三振37次，今天賽前本季已被三振38次，他透露是微調打擊動作，目前動作上還不夠穩定，才會出現被三振率偏高情形。

李凱威解釋，過往擊球型態，2好球之後邊邊角角的球都會想辦法去破壞、用碰的方式去打，但這樣的擊球型態，打出滾地球的機會比較多，希望自己可以更好，想要增加擊球的仰角，希望可以敲出更多二壘打。

李凱威讓揮棒的軌跡更完整，但微調動作之後，面對邊邊角角的球，有時候就會放掉，或者為了做完整揮棒的動作，反而揮空率偏高，動作變得不同，跟球的節奏也不一樣，狀況差的時候、選球也會亂掉。

動作微調，李凱威感謝打擊教練張泰山給很大的空間，張泰山認為這樣的調整是不錯的方向，也相信李凱威具長打能力。

龍隊總教練葉君璋表示，李凱威今年感覺有點遇到「撞牆期」，季前球隊都會預估每名球員的表現，教練團預期李凱威本季應該亮眼，但目前看來不如預期，他是天份很好的球員，用天份維持住該有的成績。

被問起是否是「二年級症候群」，李凱威表示沒有特別去想，把該做的事情做好，今年因為改變季後賽賽制，每一場比賽都很重要，今年球隊的感覺也很不一樣，大家更知道怎麼去贏球，有機會就盡力把握。