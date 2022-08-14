中職／700局紀念球上門沒留 廖文揚想起郭俊佑丟出去的那一球

味全龍隊投手廖文揚12日完成生涯700局里程碑，紀念球剛好打回投手正面，被他自己撈進手套，但紀念球卻不在他手上，他說自己沒有收這類紀念球的習慣，包括首勝球，都隨著郭俊佑賽後一拋，畫破嘉義的天空，消失在觀眾席上。

廖文揚前天在9局上登板，投1局三上三下，完成生涯700局出賽，有趣的是當時的第3個出局數，施冠宇打向投手正面，正好被廖文揚撈進手套。

廖文揚接到這球自己也嚇到，「我看到球時已經在我眼睛前，剛好打到我的手套裡，也是運氣。」被虧自己的紀錄球自己收，廖文揚卻說並未留下這顆球，「通常局數結束是丟給球迷，但我也不知道我要丟去哪裡，拿著下來後就隨便放了。」

逢百局的紀念球都不在他的收藏清單中，廖文揚人生中留下的紀念球只有一顆，「只有留初登板的球，首勝的球被郭俊佑丟上觀眾席了。」

他的職棒生涯在2011年從統一獅隊起步，歷經兩場先發敗後調入牛棚，該年他的最後一場登板在9月30日面對兄弟象隊，第4局登板中繼1.2局無失分，當時的最後一個出局數是由外野手郭俊佑接殺，廖文揚中繼撿到生涯首勝，「我在休息室裡看他丟出去，啊…那就丟出去吧。」

廖文揚曾是獅隊固定輪值一員，2014、15年都扛了19場以上先發，單季吃下破百局，生涯前9年在獅隊累積667局，2019年底透過擴編選秀轉戰龍隊，至前役共披龍隊球衣出賽33局，正好完成700局投球。

廖文揚坦言，以前在先發時，曾有目標想要投到1000局，後來就沒有多想，「賦予我什麼任務，就把自己的狀況調整到那裡。」前役完成700局，老婆也跟他說感覺從600到700局之間丟了好多年，「700局說起來好像不容易，但也不少人達到，還有人到1000局，對我來說，算是完成小小的成就吧。」