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中職／龍哥下達撞球禁令 申皓瑋連14場敲安衝刺打擊率
富邦悍將隊外野手申皓瑋近期連14場敲安，打出一段生涯罕見的穩定區間，打擊率從最低檔的2成26一度攀升到2成70，背後有「撞球禁令」的刺激，首席教練黃泰龍為他設定3成打擊率門檻，「我跟他說，你一輩子到不了3成的話，在這邊就不要想打撞球。」
申皓瑋身體條件出色，只是過去以暴起暴落、難以維持穩定貢獻為最大罩門，但近期穩的令人驚艷，從7月19日起場場安打，至今天賽前連14場敲安持續改寫生涯最佳，這段期間以3成65打擊率敲出19支安打，包括3支全壘打、3支三壘打、2支二壘打。
賽前被問到申皓瑋，總教練丘昌榮還是很緊張，維持季初的論調，他解釋：「要誇勝偉、益全我沒意見，可是這都還在發芽就要澆那麼多水，很快就會淹死，皓瑋才幾歲，他只是長得比較著急。」
黃泰龍透露，早在中信兄弟隊執教時期，就曾聽當過球探的石志偉說申皓瑋有多好，「一直對他讚不絕口，但進來這些年的表現，我都在虧小頭你是詐騙嗎？怎麼差那麼多。」但他也看得出申皓瑋確實有滿滿天賦，只是無法穩定兌現在球場上，「那就要去探討，為何他這幾年成績總是虎頭蛇尾。」
黃泰龍形容申皓瑋是一部性能很好的跑車，卻常常不在軌道上，需要在個性、想法上提醒他，多出來的時間不是用在其他休閒娛樂，而是專注在如何幫助自己更好。
悍將隊宿舍為選手設置有桌球、撞球等休閒娛樂，申皓瑋愛打撞球，甚至還自己買了撞球桿，黃泰龍笑說：「我一開始想說宿舍提供的撞球桿怎麼還不錯，結果是他自己買的。」
黃泰龍說：「我希望他把時間花在棒球上，去研究對戰策略，所以最近被我下了禁令、取消他打撞球的權益，打擊率超過3成才可以去打撞球。」下禁令前，申皓瑋的打擊率約2成3左右，至今天賽前為2成69。黃泰龍有感受到他很努力想要打撞球，至於有沒有成效？他說：「要到3成，才能說有成效。」
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