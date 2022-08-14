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中職／郭天信提早到場練打成習慣 盯打擊率上壘率變動

中央社／ 新北14日電
味全龍郭天信。 中央社
味全龍郭天信。 中央社

中職味全龍隊野手郭天信不受「二年級症候群」魔咒影響，本季維持水準表現，盜壘成功率又比去年更佳，每場賽後緊盯打擊率、上壘率變動，主場出賽也養成提早到場練打的習慣。

味全龍隊去年球季首度回到一軍賽事，除了轉隊球員，今年大部分是二年級生，也被關注去年表現不錯的野手郭天信是否有所謂的二年級症候群，郭天信目前為止本季63場比賽打完，敲出84支安打、1發全壘打，打擊率3成13，跑出14次盜壘成功。

龍隊總教練葉君璋直言：「我個人的想法，二年級症候群只要有人適時給他們想法和建議，是可以預防的。」

郭天信去年整季22次盜壘成功，也有10次盜壘失敗，今年目前為止跑出14次盜壘成功，失敗2次。葉君璋表示，年輕球員需要失敗讓他們成長，沒有去年的失敗就沒有今年的樣子，有了經驗，今年更知道一些細節。

郭天信表示，今年季前也擔心會有二年級症候群，但陣中學長包括吳東融等人都有提醒建議，與其擔心，不如照著教練團給的課表，把該做的做好，現在只要是主場賽事，也養成習慣提早1小時到球場，簡單的練打，給自己安心的感覺。

郭天信目前打擊率聯盟排名第5，安打數、盜壘數都排名第4。他表示，每天比完賽都會看打擊率和上壘率，如果有往下掉，就會看影片、對比狀況好的時候，今年心態上又更成熟，不像去年碰到問題鑽牛角尖，現在會找方法調整回好的狀態。

郭天信 味全龍

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