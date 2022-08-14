聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／對好球帶有點陌生 葉總看王維中有一點可惜
味全龍隊「龍王」王維中12日對統一獅隊先發4.2局失4分吞敗，總教練葉君璋認為他的整體狀況沒有問題，唯獨一開始對好球帶找不到感覺，也直言：「這個也是要…慢慢要進入比賽，既然要在一軍，就要想辦法把結果做好，不可以再用調整的方式。」
王維中該役先發4.2局，被敲6安打、失4分，首局失分是因兩次保送造成危機，接著在第2局挨了陳重羽的陽春砲，第5局再因許哲晏的開局二壘打釀成另一波危機，獅隊單局3安打串聯再失2分。
評價王維中前役表現，葉君璋認為狀況不差、身體也沒有問題，但一開始對好球帶不是很確定，至於原因出在哪裡？葉總點出，可能是因未先在二軍出賽。
「主要是沒有在二軍投，他不喜歡在二軍投，這也會有影響。」葉君璋表示，「表現出來的結果是這樣，對於好球帶，我覺得他沒有很熟悉，如果有在二軍投過，再在一軍比賽，可能會對好球帶比較有感覺，雖然已經在一軍投過一場，但畢竟沒有多少球。」
葉君璋眼中的「龍王」，6月23日對富邦悍將隊一戰的6.1局投球，是接近完全體的王維中，「他受傷之前那一場，是我看過他非常好的一場比賽。」但之後受傷讓他覺得很可惜，「如果沒有受傷，以那場的狀態八成，他也是可以投得很好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言