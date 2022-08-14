中職／對好球帶有點陌生 葉總看王維中有一點可惜

味全龍隊「龍王」王維中12日對統一獅隊先發4.2局失4分吞敗，總教練葉君璋認為他的整體狀況沒有問題，唯獨一開始對好球帶找不到感覺，也直言：「這個也是要…慢慢要進入比賽，既然要在一軍，就要想辦法把結果做好，不可以再用調整的方式。」

王維中該役先發4.2局，被敲6安打、失4分，首局失分是因兩次保送造成危機，接著在第2局挨了陳重羽的陽春砲，第5局再因許哲晏的開局二壘打釀成另一波危機，獅隊單局3安打串聯再失2分。

評價王維中前役表現，葉君璋認為狀況不差、身體也沒有問題，但一開始對好球帶不是很確定，至於原因出在哪裡？葉總點出，可能是因未先在二軍出賽。

「主要是沒有在二軍投，他不喜歡在二軍投，這也會有影響。」葉君璋表示，「表現出來的結果是這樣，對於好球帶，我覺得他沒有很熟悉，如果有在二軍投過，再在一軍比賽，可能會對好球帶比較有感覺，雖然已經在一軍投過一場，但畢竟沒有多少球。」

葉君璋眼中的「龍王」，6月23日對富邦悍將隊一戰的6.1局投球，是接近完全體的王維中，「他受傷之前那一場，是我看過他非常好的一場比賽。」但之後受傷讓他覺得很可惜，「如果沒有受傷，以那場的狀態八成，他也是可以投得很好。」