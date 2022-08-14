中職／安得勝還未等到上一軍時機 渴望到去騷擾羅曼

富邦悍將隊新洋投安得勝本周未等到「開箱」時機，總教練丘昌榮透露，安得勝目前調整進度已到單場100球的用球量沒有問題，他本身也很渴望趕緊上一軍，「有去騷擾羅曼（投手教練）。」

安得勝是出身哈佛大學的學霸洋投，7月14日抵台至今，加上今天，已在二軍出賽三場。丘昌榮指出，原本有計畫在本周找機會將他拉上一軍，但並未等到時機。

按照悍將隊本周輪值出賽狀況，應是瞄準范米特10日的登板之後，若狀況不佳可能先降下二軍，正好讓從開季至今未錯過任何一場輪值的他輪休，因此原本未宣布11日的先發投手，但范米特該役繳出8局失2分，隔天因此維持推出陳仕朋。

丘總表示，安得勝的二軍表現，羅曼對他評價很高，目前單場投到100球的量沒有問題，「他看起來也是很渴望（上一軍），有去騷擾羅曼。」

何時拉上一軍要再觀望，下周只有4場比賽應該機率不高，丘總表示，若目前一軍3名洋投都好好的，可能先按兵不動。