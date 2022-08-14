棒球／全國社區學生棒球賽48隊爭冠 郭泓志出席開幕典禮

全國社區學生棒球大賽經過1個月的分區賽，總計48支球隊進入全國賽，昨天開幕典禮請到退役球星郭泓志出席，分享自己少棒打球的趣事，接下來3週比賽於台中舉行，爭取最強社區棒球隊封號。

由教育部體育署指導，台灣世界少棒聯盟協會主辦的全國社區學生棒球大賽，此次吸引全國各地社區棒球隊總共89隊報名參加，全國賽分4區舉行，最終U10組16支球隊、U12組32支球隊晉級全國賽。

北二區的中大紅襪兩組賽事共報名4隊，南區的熊快樂報名3隊，皆順利晉級全國賽，為本屆全國賽最受注目的團隊。另外許多分區賽表現不錯的球隊如NBA港湖、神岡社區、溪湖戰神等隊，同樣也對本次大賽的冠軍展現出勢在必得的氣勢。

全國賽自8月13日起至28日止，連續3週的週六、日，於台中地區共6個場地同時開打，昨天在台中東海大學第二校區棒球場舉行全國賽開幕典禮暨園遊會，特別邀請退役球星郭泓志擔任來賓，除了勉勵球員，也分享少棒時期打球趣事，並親自擔任現場趣味競賽的示範，為活動增添趣味。

主辦單位台灣世界少棒聯盟發出新聞稿表示，因為社區棒球強調以球會友、快樂打棒球的精神，本次全國賽特別於開幕典禮外，在東海大學棒球場中舉辦棒球嘉年華，除了有棒球相關的園遊會外，主場地也舉辦親子投準及全壘打大賽，讓來自全國各地的學生及家長，在台中能夠享受棒球夏日午後，也希望藉此讓球隊之間在大賽前能有更多的互動交流。

U10組16支球隊取得參加年底MLB CUP賽事資格，體驗來自MLB美國職棒大聯盟在世界各地所推廣的少年棒球賽事，參與MLB所舉辦的相關活動。

此次賽事自預賽起，東海大學場地賽場場直播，除了官方臉書粉絲專頁外，在Getwin Sport YouTube及Twitch頻道也能收看，緯來精采台將轉播U10部分場地賽事，愛爾達體育台及LINE運動也將轉播8月27日及28日最後的4強排名賽。