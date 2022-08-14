快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／李灝宇小聯盟連4戰至少雙安 鄭宗哲敲長打

中央社／ 台北14日電
台灣小將李灝宇。圖／取自Phillies Player Development推特
台灣小將李灝宇。圖／取自Phillies Player Development推特

旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期手感不錯，今天單場2安1打點，連4場出賽至少雙安；海盜隊1A野手鄭宗哲則有長打，2安1打點、連8場出賽敲安。

美國職棒小聯盟1A費城人隊今天與紐約大都會隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打3棒、指定打擊。

李灝宇1局球隊0比1落後、壘上有人時，敲出左外野方向安打、送回球隊追平分，4局敲出游擊方向安打，但隊友沒能延續攻勢。

李灝宇6局敲出二壘方向滾地球出局，8局吞下三振，今天總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，近期連6場出賽敲安，近4場出賽單場至少雙安，賽後打擊率2成94。費城人隊終場以1比8吞敗。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與聖路易紅雀隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局敲出中外野方向安打，3局選到保送上壘，4局敲出中外野方向飛球出局，7局靠著失誤上壘。

鄭宗哲8局球隊6比4領先時，敲出中外野方向二壘打、送回團隊第7分，幫助球隊多添保險分，球隊終場以7比5拿勝。鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成65，連8場出賽敲安。

鄭宗哲 費城人

延伸閱讀

MiLB／1A台將好表現 李灝宇2安3打點、鄭宗哲連7戰敲安

MiLB／林昱珉先發3.2局7K無關勝敗 李灝宇連4戰敲安

MiLB／李灝宇1A單場3安猛打 劉致榮投5局挨2轟

MiLB／李灝宇1A敲安但吞2K 鄭宗哲掃長打

相關新聞

MiLB／李灝宇小聯盟連4戰至少雙安 鄭宗哲敲長打

旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期手感不錯，今天單場2安1打點，連4場出賽至少雙安；海盜隊1A野手鄭宗哲則有長打，2安...

中職／龍哥下達撞球禁令 申皓瑋連14場敲安衝刺打擊率

富邦悍將隊外野手申皓瑋近期連14場敲安，打出一段生涯罕見的穩定區間，打擊率從最低檔的2成26一度攀升到2成70，背後有「...

中職／38歲王勝偉攻守穩定 比年輕人更知怎麼照顧自己

中職富邦悍將隊38歲老將王勝偉本季獲得較多出賽機會，攻守也有不錯表現。總教練丘昌榮說，看得出王勝偉很努力也很珍惜，比年輕...

中職／郭天信提早到場練打成習慣 盯打擊率上壘率變動

中職味全龍隊野手郭天信不受「二年級症候群」魔咒影響，本季維持水準表現，盜壘成功率又比去年更佳，每場賽後緊盯打擊率、上壘率...

中職／對好球帶有點陌生 葉總看王維中有一點可惜

味全龍隊「龍王」王維中12日對統一獅隊先發4.2局失4分吞敗，總教練葉君璋認為他的整體狀況沒有問題，唯獨一開始對好球帶找...

中職／安得勝還未等到上一軍時機 渴望到去騷擾羅曼

富邦悍將隊新洋投安得勝本周未等到「開箱」時機，總教練丘昌榮透露，安得勝目前調整進度已到單場100球的用球量沒有問題，他本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。